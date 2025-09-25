Грибной и ещё три вида кофе, которые улучшат ваше здоровье

Облачный кофе. Его делают на основе кокосовой воды. Такой напиток поддерживает водный баланс, улучшает память, помогает сосредоточиться, принимать решения и многое другое, значительно снижает артериальное давление.

Кофе с оливковым маслом. Он имеет множество преимуществ для здоровья. В частности, помогает жить дольше, улучшает симптомы депрессии, поддерживает пищеварение и работу кишечника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.