Грипп, ковид, норовирус и РСВ: какие болезни наиболее распространены этой зимой

Грипп, ковид, норовирус и РСВ: какие болезни наиболее распространены этой зимойЭто актуально для США
Грипп, ковид, РС-вирус, по словам Ширы Дорон, доктора медицинских наук, главного специалиста по контролю инфекций в Tufts Medicine и эпидемиолога больницы в Tufts Medical Center, нередко распространяются более активно в зимние месяцы. Это связано с рядом причин. Среди них — факторы окружающей среды (холодная и сухая погода), большая восприимчивость к вирусам иммунной системы, частые сборы людей в помещениях.
Норовирус — это желудочный грипп. Сам по себе его вылечить нельзя — только определённые симптомы. Они включают тошноту, рвоту, диарею. Также рекомендуется в этом случае пить много воды.
Особого внимания заслуживают сейчас и другие заболевания. Это коклюш (высококонтагиозная бактериальная инфекция), пневмония. Многие эксперты внимательно следят и за птичьим гриппом.
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