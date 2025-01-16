Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 января 2025, 11:15
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Грипп, ковид, норовирус и РСВ: какие болезни наиболее распространены этой зимой

Это актуально для США
В зимнее время в этом году бушуют сразу четыре заболевания. Это COVID-19, грипп, РСВ и норовирус. Они создают то, что многие эксперты называют «кваддемией» в США.
Грипп, ковид, норовирус и РСВ: какие болезни наиболее распространены этой зимой
© St. Michael's Elite Hospital

Грипп, ковид, РС-вирус, по словам Ширы Дорон, доктора медицинских наук, главного специалиста по контролю инфекций в Tufts Medicine и эпидемиолога больницы в Tufts Medical Center, нередко распространяются более активно в зимние месяцы. Это связано с рядом причин. Среди них — факторы окружающей среды (холодная и сухая погода), большая восприимчивость к вирусам иммунной системы, частые сборы людей в помещениях.

Грипп, ковид, норовирус и РСВ: какие болезни наиболее распространены этой зимой
© izusek / Getty Images

Норовирус — это желудочный грипп. Сам по себе его вылечить нельзя — только определённые симптомы. Они включают тошноту, рвоту, диарею. Также рекомендуется в этом случае пить много воды.

Особого внимания заслуживают сейчас и другие заболевания. Это коклюш (высококонтагиозная бактериальная инфекция), пневмония. Многие эксперты внимательно следят и за птичьим гриппом.

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