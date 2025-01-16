Грипп, ковид, норовирус и РСВ: какие болезни наиболее распространены этой зимой

Норовирус — это желудочный грипп. Сам по себе его вылечить нельзя — только определённые симптомы. Они включают тошноту, рвоту, диарею. Также рекомендуется в этом случае пить много воды.

Особого внимания заслуживают сейчас и другие заболевания. Это коклюш (высококонтагиозная бактериальная инфекция), пневмония. Многие эксперты внимательно следят и за птичьим гриппом.

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