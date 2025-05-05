Груши и не только: фрукты, в которых клетчатки больше, чем в яблоке

Груши и не только: фрукты, в которых клетчатки больше, чем в яблокеОни тоже отлично впишутся в здоровый рацион
Маракуйя. В одной чашке этого кислого фрукта содержится 24,5 г клетчатки. При этом ежедневного этого вещества нужно здоровым взрослым получать от 25 до 30 г в сутки.
Гуава. Из одной чашки гуавы можно получить 8,9 г клетчатки и больше витамина С, чем в апельсине.
Малина. Одна чашка этих ягод содержит 8 г клетчатки.
Ежевика. Одна порция ежевики включает 7,6 г клетчатки. Также эта ягода считается суперпродуктом за счёт содержания антиоксидантов, витаминов, минералов, клетчатки.
Дикая черника. В ней больше антиоксидантов и клетчатки, чем в магазинной. Из одной чашки дикой черники вы получите 6,2 г клетчатки, а из одной чашки обычной - 3,5 г.
Груши. Из одной груши среднего размера можно получить 5,5 г, а из азиатской груши - 6,5 г клетчатки.
Киви. Одна чашка киви - это 5,4 г клетчатки, различные минералы и антиоксиданты.
Грейпфрут. Один такой фрукт даёт 5 г клетчатки, необходимые минералы и витамины С и А. Кроме того, он более чем на 91% состоит из воды.
Авокадо. Полчашки авокадо обеспечивают организм 5 г клетчатки.
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