Груши и не только: фрукты, в которых клетчатки больше, чем в яблоке

Маракуйя. В одной чашке этого кислого фрукта содержится 24,5 г клетчатки. При этом ежедневного этого вещества нужно здоровым взрослым получать от 25 до 30 г в сутки.

Гуава. Из одной чашки гуавы можно получить 8,9 г клетчатки и больше витамина С, чем в апельсине.

Малина. Одна чашка этих ягод содержит 8 г клетчатки.

Ежевика. Одна порция ежевики включает 7,6 г клетчатки. Также эта ягода считается суперпродуктом за счёт содержания антиоксидантов, витаминов, минералов, клетчатки.

Дикая черника. В ней больше антиоксидантов и клетчатки, чем в магазинной. Из одной чашки дикой черники вы получите 6,2 г клетчатки, а из одной чашки обычной - 3,5 г.