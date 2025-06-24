Гуава и другие фрукты, в которых больше всего белка

Вот из каких фруктов вы можете получить больше всего протеина.

Гуава. Одна чашка такого фрукта содержит 4,2 г белка и 9 г клетчатки. Кроме того, гуава богата витамином С и полифенолами. Оба этих вещества уменьшают воспаление.

Джекфрут. На одну чашку джекфрута приходится 2,8 г белка и 2 г клетчатки. Также это хороший источник калия, поддерживающего кровяное давление.

Ежевика. Из одной чашки ежевики вы получите 2 г белка. Это больше, чем в других ягодах. Также в одной порции содержится 8 г клетчатки и 30 мг витамина С.