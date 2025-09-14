Ибирные шоты и ещё два оздоровительных напитка, которые защитят вас от гриппа и простуды

Имбирные шоты. Айла Барммер, магистр наук, сертифицированный диетолог, лицензированный диетолог и основатель FullWell Fertility, отмечает, что имбирь известен противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. При регулярном употреблении имбиря уходит воспаление, укрепляется иммунитет, улучшается пищеварение. Основное действующее вещество в имбире - это гингерол. Именно он усиливает иммунный ответ и уменьшает воспаление.

Чесночный напиток. В чесноке содержится аллицин. Это вещество обладает противовирусным и антимикробным действием. Исследования показывают, что у людей, которые ели чеснок, симптомы простуды возникали реже, чем у тех, кто его не употреблял. Однако важно помнить, что слишком большое количество сырого чеснока приводит к раздражению желудка.