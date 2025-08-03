Имбирь и другие лучшие специи против воспаления

Имбирь и другие лучшие специи против воспаленияОни превосходят даже куркуму
Имбирь. В его состав входят уникальные фенольные соединения, которые борются с воспалением. Они также улучшают состояние при ревматоидном артрите, остеоартрите, мигрени, менструальных спазмах. Об этом рассказал изданию Health доктор медицинских наук Радж Дасгупта.
Кардамон. О его пользе сказала Кимберли Роуз-Фрэнсис, зарегистрированный диетолог, сертифицированный диетолог-консультант. В кардамоне есть фенольные соединения и масла, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными действиями.
Кайенский перец. Он богат капсаицином, который отвечает за острый вкус и противовоспалительные свойства.
Корица. Исследования показывают, что она может помочь защитить здоровье мозга и снизить вероятность развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщила д-р Хизер Госнелл, сертифицированный педиатр и сертифицированный тренер по здоровому образу жизни на основе растений в Eat Plants MD Coach.
Шафран. Это самая дорогая специя в мире, но она может стоить своих денег. В её состав входят кроцин и сафраналь, которые уменьшают воспаление и окислительный стресс.
Гвоздика. Особенно много в ней полифенола эвгенола, обладающего мощными противовоспалительными и обезболивающими свойствами.
Чёрный перец. Он содержит пиперин, который отличается противовоспалительным эффектом и помогает организму более эффективно усваивать другие противовоспалительные вещества.
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