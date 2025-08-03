Имбирь и другие лучшие специи против воспаления

Имбирь. В его состав входят уникальные фенольные соединения, которые борются с воспалением. Они также улучшают состояние при ревматоидном артрите, остеоартрите, мигрени, менструальных спазмах. Об этом рассказал изданию Health доктор медицинских наук Радж Дасгупта.

Кардамон. О его пользе сказала Кимберли Роуз-Фрэнсис, зарегистрированный диетолог, сертифицированный диетолог-консультант. В кардамоне есть фенольные соединения и масла, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными действиями.

Кайенский перец. Он богат капсаицином, который отвечает за острый вкус и противовоспалительные свойства.

Корица. Исследования показывают, что она может помочь защитить здоровье мозга и снизить вероятность развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщила д-р Хизер Госнелл, сертифицированный педиатр и сертифицированный тренер по здоровому образу жизни на основе растений в Eat Plants MD Coach.