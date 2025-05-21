Имбирь и другие продукты и напитки, которые помогают при аллергии

Имбирь и другие продукты и напитки, которые помогают при аллергииВсего их 11
Вот какие напитки и продукты улучшат состояние при аллергии.
Имбирь. Результаты исследований на животных показали, что он помог подавить определённые воспалительные белки в крови мышей. Это уменьшило симптомы аллергии. Правда, ни одно исследование с участием людей не доказало, что эта специя может эффективно лечить аллергию. Тем не менее имбирь не причиняет вреда при умеренном употреблении.
Местный мёд. В нём есть полезные для здоровья витамины и антиоксиданты. Также считается, что употребление местного мёда поможет организму выработать устойчивость к пыльце, на которую у вас аллергия.
Цитрусовые. Исследования показывают, что витамин С в этих фруктах может помочь детям с симптомами аллергического ринита (сенной лихорадки).
Лук. В его состав входит кверцетин. Это вещество действует в организме как антигистамин. Антигистаминные препараты блокируют гистамин, который выделяется при аллергической реакции. Наибольшее количество кверцетина содержит сырой красный лук.
Киви. Он богат витамин С, который поддерживает иммунитет и предотвращает аллергию.
Ананас. Этот фрукт содержит бромелайн - фермент с противовоспалительными свойствами. Некоторые исследования на животных продемонстрировали, что он может помочь и при аллергической астме.
Помидоры. Они содержат антиоксидант ликопен, который борется с воспалением. Для получения максимальной концентрации этого вещества употребляйте томаты в приготовленном виде.
Лосось и другая жирная рыба. Они содержат много омега-3, которые отличаются противовоспалительными свойствами.
Кефир. В нём есть пробиотики, которые могут поддержать иммунитет. Результаты исследований на животных показали, что этот напиток обладает противоаллергическим действием.
Куркума. В состав этой специи входит куркумин. У мышей, которые принимали куркуму, наблюдалась подавленная аллергическая реакция.
Зелёный чай. Некоторые исследования показывают, что эпигаллокатехин галлатом (EGCG) в этом чае могут иметь противоаллергические свойства.
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