Имбирь и другие продукты и напитки, которые помогают при аллергии

Вот какие напитки и продукты улучшат состояние при аллергии.

Имбирь. Результаты исследований на животных показали, что он помог подавить определённые воспалительные белки в крови мышей. Это уменьшило симптомы аллергии. Правда, ни одно исследование с участием людей не доказало, что эта специя может эффективно лечить аллергию. Тем не менее имбирь не причиняет вреда при умеренном употреблении.

Местный мёд. В нём есть полезные для здоровья витамины и антиоксиданты. Также считается, что употребление местного мёда поможет организму выработать устойчивость к пыльце, на которую у вас аллергия.

Цитрусовые. Исследования показывают, что витамин С в этих фруктах может помочь детям с симптомами аллергического ринита (сенной лихорадки).

Лук. В его состав входит кверцетин. Это вещество действует в организме как антигистамин. Антигистаминные препараты блокируют гистамин, который выделяется при аллергической реакции. Наибольшее количество кверцетина содержит сырой красный лук.

Киви. Он богат витамин С, который поддерживает иммунитет и предотвращает аллергию.

Ананас. Этот фрукт содержит бромелайн - фермент с противовоспалительными свойствами. Некоторые исследования на животных продемонстрировали, что он может помочь и при аллергической астме.

Помидоры. Они содержат антиоксидант ликопен, который борется с воспалением. Для получения максимальной концентрации этого вещества употребляйте томаты в приготовленном виде.