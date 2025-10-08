Имбирь и не только: названы специи, которые работают лучше куркумы

Имбирь. В нём содержатся мощные противовоспалительные соединения - в том числе гингеролы и шогаолы. Также они могут улучшить состояние при ревматоидном артрите, остеоартрите, мигрени, менструальных спазмах. Об этом говорит доктор медицинских наук Радж Дасгупта, главный медицинский консультант Sleepopolis.

Кардамон. Он может похвастаться наличием фенольных соединений и масел, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Согласно результатам научных исследований, кардамон снижает уровень воспалительных маркеров.

Кайенский перец. Эта специя богата капсаицином, отвечающим за острый вкус и противовоспалительные свойства. При употреблении в пищу кайенский перец снижает уровень воспалительных белков в организме, а при местном применении обладает обезболивающим действием.

Корица. Исследования показывают, что она защищает здоровье мозга и снижает вероятность развития болезни Альцгеймера.