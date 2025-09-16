Имбирь назвали лучшей специей для облегчения вздутия живота

Вот как имбирь помогает устранить вздутие живота.

Усиливает моторику желудка. Это значит, что имбирь способствует более эффективному продвижению пищи по пищеварительному тракту, что снижает вероятность брожения и образования газов.

Содержит противовоспалительные вещества. В имбире содержится гингерол. Это соединение обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.