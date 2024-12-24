Имбирь оказался самым недооценённым ингредиентом праздничной выпечки

Глубина вкуса — далеко не единственное, чем может похвастаться имбирь. Он также обладает множеством преимуществ для здоровья. Известно, что этот продукт способен помочь при расстройстве желудка.

Кроме того, имбирь облегчает хроническую боль и содержит много антиоксидантов, предотвращающих развитие рака и болезни сердца. В состав этого продукта входит и гингерол — соединение, обладающее противовоспалительными свойствами и придающее имбирю характерный пряный вкус.

Известно также, что имбирь укрепляет иммунитет. Поэтому имбирный чай часто рекомендуют употреблять для облегчения простуды или проблем с пищеварением.

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