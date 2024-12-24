Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 декабря 2024, 01:30
1 мин.

Имбирь оказался самым недооценённым ингредиентом праздничной выпечки

По мнению пекаря
Имбирь обычно ассоциируется с праздничным временем, но часто упускается из виду. И очень зря.
Имбирь оказался самым недооценённым ингредиентом праздничной выпечки
© Dr. Weil

Имбирь во всех его формах может стать отличным дополнением к выпечке. При этом традиционно его используют в качестве одного из главных ингредиентов имбирного печенья.

Имбирь оказался самым недооценённым ингредиентом праздничной выпечки
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Глубина вкуса — далеко не единственное, чем может похвастаться имбирь. Он также обладает множеством преимуществ для здоровья. Известно, что этот продукт способен помочь при расстройстве желудка.

Кроме того, имбирь облегчает хроническую боль и содержит много антиоксидантов, предотвращающих развитие рака и болезни сердца. В состав этого продукта входит и гингерол — соединение, обладающее противовоспалительными свойствами и придающее имбирю характерный пряный вкус.

Известно также, что имбирь укрепляет иммунитет. Поэтому имбирный чай часто рекомендуют употреблять для облегчения простуды или проблем с пищеварением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.