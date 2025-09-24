Имбирный чай назвали самым полезным для здоровья кишечника

И есть несколько причин, почему это так

Здоровый кишечник не только улучшает пищеварение и усвоение питательных веществ, но и поддерживает работу других органов. Имбирный чай считается одним из лучших для кишечника. Вот какими полезными свойствами он обладает.