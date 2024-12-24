Иммунитет, метаболические системы и гормоны: перечислены новые признаки старения

Иммунитет, метаболические системы и гормоны: перечислены новые признаки старенияВозьмите это на заметку
В процессе старения изменения происходят в иммунитете, гормонах, метаболизме. С возрастом наша иммунная система хуже распознаёт и отражает внешние и внутренние атаки на организм. Также это приводит к активизации воспалительных процессов. В результате человек в целом стареет быстрее, чем раньше. Поэтому обычная простуда в молодости переживается легко, а в пожилом возрасте она может обернуться пневмонией.
Многие с годами также сталкиваются с увеличением живота, ожирением печени, сахарным диабетом и пр. Это происходит потому, что метаболизм тоже при старении ухудшается. Чтобы этого не допустить, нужно вести здоровый образ жизни. То есть регулярно заниматься спортом и правильно питаться.
Что касается гормонов, то их уровень меняется при старении как у мужчин, так у женщин. Женщины переживают быстрые изменения менструального цикла после 40 лет, а у мужчин после 30 лет уровень тестостерона снижается каждый год примерно на 1−2%. Именно из-за гормонального старения с возрастом мы чувствуем себя более уставшими, можем страдать от депрессии, беспокойства, потливости, приливов жара и пр.
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