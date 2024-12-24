Иммунитет, метаболические системы и гормоны: перечислены новые признаки старения

В процессе старения изменения происходят в иммунитете, гормонах, метаболизме. С возрастом наша иммунная система хуже распознаёт и отражает внешние и внутренние атаки на организм. Также это приводит к активизации воспалительных процессов. В результате человек в целом стареет быстрее, чем раньше. Поэтому обычная простуда в молодости переживается легко, а в пожилом возрасте она может обернуться пневмонией.

Многие с годами также сталкиваются с увеличением живота, ожирением печени, сахарным диабетом и пр. Это происходит потому, что метаболизм тоже при старении ухудшается. Чтобы этого не допустить, нужно вести здоровый образ жизни. То есть регулярно заниматься спортом и правильно питаться.