Иммунолог рассказала, как защититься от отравления в праздничный ужин

Большинство пищевых заболеваний возникают из-за сырой или недоваренной пищи, а также из-за продуктов, которые хранятся при температуре от -15,56 до +60 градусов по Цельсию, когда бактерии быстро размножаются. Приготовление больших порций блюд без надлежащего разогрева или хранения, перекрёстное загрязнение пищи во время приготовления тоже могут вызвать заболевание.

Индейка может содержат сальмонеллу, кампилобактер и клостридию перфрингенс. Сырой жир с этой птицы также может переносить бактерии на руки, столовые приборы и столешницы.