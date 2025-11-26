Импульсивное поведение оказалось связано с множеством рисков для здоровья и психики

Учёные определили, что все эти показатели, отражающие генетическую тенденцию к предпочтению меньших немедленных вознаграждений, связаны с 212 медицинскими исходами. Эти исходы включали в том числе диабет 2 типа, хроническую боль, ишемическую болезнь сердца, расстройства настроения и расстройство, связанное с употреблением табака. Это показывает, как импульсивное поведение может повлиять и на долгосрочное здоровье человека.

