Индейка и другие продукты, в которых белка больше, чем в куриной грудке

Индейка и другие продукты, в которых белка больше, чем в куриной грудкеДобавьте их в свой рацион
Грудка индейки. На 85 г этого мяса приходится 25,6 г белка и 125 ккал. Это хорошая альтернатива куриной грудке.
Тунец. В 85 г желтоперого тунца содержится 24,8 г белка, в такой же порции голубого тунца - 25,4 г белка, а консервированного длинноперого тунца - 19,5 г белка. Но помните, что в этой рыбе может быть много ртути.
Креветки. Из 85 г этих морепродуктов вы получите 20 г белка и 84 ккал. Также в креветках много кальция и мало насыщенных жиров.
Говяжий фарш. 85 г 90% постной, приготовленной котлеты из говяжьего фарша содержат 22,2 г белка. Однако жира в ней будет всё равно больше, чем в курице.
Сыр пармезан. В 28 г твёрдого пармезана содержится 10,1 г белка, а в таком же количестве тёртого - 8 г. Кроме того, тёртый сыр более жирный и калорийный.
Греческий йогурт. На 200 г такого йогурта приходится 19,9 г белка (если продукт обычный, с низким содержанием жира). Это здоровый выбор, когда вы хотите получить много протеина.
Чечевица. Из одной чашки (около 200 г) приготовленного продукта вы получите 17,9 г белка. По сравнению с курицей в чечевице есть клетчатка, в ней также очень мало жира, больше калия, железа, фолиевой кислоты.
Творог. На одну чашку творога с 2% жира приходится 23,5 г белка. В этом продукте также мало углеводов и много кальция.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.