Индейка и другие продукты, в которых белка больше, чем в куриной грудке

Грудка индейки. На 85 г этого мяса приходится 25,6 г белка и 125 ккал. Это хорошая альтернатива куриной грудке.

Тунец. В 85 г желтоперого тунца содержится 24,8 г белка, в такой же порции голубого тунца - 25,4 г белка, а консервированного длинноперого тунца - 19,5 г белка. Но помните, что в этой рыбе может быть много ртути.

Креветки. Из 85 г этих морепродуктов вы получите 20 г белка и 84 ккал. Также в креветках много кальция и мало насыщенных жиров.

Говяжий фарш. 85 г 90% постной, приготовленной котлеты из говяжьего фарша содержат 22,2 г белка. Однако жира в ней будет всё равно больше, чем в курице.