Индейка и не только: эти продукты улучшат ваш сон

Индейка. Она содержит триптофан, который способствует выработке мелатонина и серотонина в мозге. Людям с низким уровнем триптофана может быть сложнее засыпать или поддерживать сон. Среди других продуктов, богатых этим веществом, яичные белки, молоко, курица, сыр, рыба, арахис, соевые бобы, семена.

Кислый вишнёвый сок. Одно небольшое исследование показало, что у взрослых с бессонницей, которые выпивали чашку вишнёвого сока дважды в день в течение двух недель, улучшили продолжительность и качество сна. Для достижения наилучшего эффекта выбирайте несладкий сок.

Жирная рыба. Согласно результатам исследования 2020 года с участием почти 500 женщин, те, кто потреблял меньше ненасыщенных жиров, чаще жаловались на плохой сон. Старайтесь два-три раза в неделю есть жирную рыбу. Она содержит омега-3 и витамин D, способствующие более качественному сну.