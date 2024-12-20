Индейку назвали полезной и питательной праздничной едой

Индейка. Порция жареной индейки на 85 г содержит 135 ккал и 25 г белка. Когда мы едим белок, организм вырабатывает гормоны, подавляющие аппетит. Это помогает насытиться и снизить общее потребление калорий.

Сладкий картофель. В одном среднем запечённом сладком картофеле — 103 калории и 4 г клетчатки. Также этот продукт богат витамином А, поддерживающим здоровье глаз и иммунитет.

Брюссельская капуста. Из одной порции такой капусты вы получите 56 ккал и более 100% от суточной нормы витамина С и витамина К.