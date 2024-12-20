Индейку назвали полезной и питательной праздничной едой

Индейку назвали полезной и питательной праздничной едойВсего таких продуктов пять
Индейка. Порция жареной индейки на 85 г содержит 135 ккал и 25 г белка. Когда мы едим белок, организм вырабатывает гормоны, подавляющие аппетит. Это помогает насытиться и снизить общее потребление калорий.
Сладкий картофель. В одном среднем запечённом сладком картофеле — 103 калории и 4 г клетчатки. Также этот продукт богат витамином А, поддерживающим здоровье глаз и иммунитет.
Брюссельская капуста. Из одной порции такой капусты вы получите 56 ккал и более 100% от суточной нормы витамина С и витамина К.
Зелёная фасоль. Она станет питательным гарниром, если её приготовить без масла и густого соуса. Из одной чашки такой фасоли в приготовленном виде вы получите около 4 граммов клетчатки, 60 микрограммов витамина К и 12 миллиграммов витамина С.
Орехи. Только выбирайте такие, в которых нет соли и сахара. Так вы получите много полезных жиров, белков, клетчатки, витаминов и минералов.
Рекомендуется избегать таких праздничных блюд, как сладкие десерты (пироги, торты, печенье), картофельное пюре с маслом и сливками, сладкий картофель, запечённый с маслом и зефиром, запеканка из зелёной фасоли со сливочным соусом, жареные закуски, стаффинг (хлебная начинка).
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