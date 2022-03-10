Индивидуально подобранная музыка помогла снизить тревожность

Индивидуально подобранная музыка помогла снизить тревожностьК такому выводу пришли канадские учёные
Адиел Маллик и Фрэнк Руссо, специалисты из Университета Райерсона (Канада), обнаружили, что терапия, при которой сочетаются музыка и звуковая стимуляция мозга, значительно снижает уровень тревоги. Результаты их исследования были опубликованы в издании PLOS ONE.
Приняли участие в новом исследовании 163 человека. Все они принимали успокоительные препараты. В ходе эксперимента пациенты слушали либо музыку, либо звуковую стимуляцию, либо и то, и другое, либо розовый шум (то есть фоновые звуки, напоминающие белый шум). Подобрана при этом музыка была индивидуально - при помощи искусственного интеллекта LUCID. При звуковой стимуляции испытуемые слушали комбинации тонов, которые воспроизводились в одном или обоих ушах. Сам эксперимент продолжался 24 минуты.
После анализа всех данных выяснилось, что из людей с умеренным уровнем тревоги сильнее всего помогла (то есть уменьшила проявление физических симптомов тревожности) такая терапия тем, кто слушал музыку и звуковую стимуляцию или только одну музыку (величина эффекта составила 0,83 и 0,52 соответственно). Это если сравнивать их с теми, кто слушал розовый шум.
Когнитивная тревожность (то есть связанная с мыслями и чувствами человека) сильнее всего снизилась также у тех людей со средним уровнем тревоги, которые слушали звуковую стимуляцию вместе с музыкой.
Что же касается участников с высоким уровнем тревожности, то им больше всего помогло прослушивание только музыки (величина эффекта - 0,72).
Авторы исследования заключают, что звуковая (музыкальная) терапия может быть эффективной при снижении тревожности, возникающей в определённых ситуациях.
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