Индивидуально подобранная музыка помогла снизить тревожность

После анализа всех данных выяснилось, что из людей с умеренным уровнем тревоги сильнее всего помогла (то есть уменьшила проявление физических симптомов тревожности) такая терапия тем, кто слушал музыку и звуковую стимуляцию или только одну музыку (величина эффекта составила 0,83 и 0,52 соответственно). Это если сравнивать их с теми, кто слушал розовый шум.

Когнитивная тревожность (то есть связанная с мыслями и чувствами человека) сильнее всего снизилась также у тех людей со средним уровнем тревоги, которые слушали звуковую стимуляцию вместе с музыкой.

Что же касается участников с высоким уровнем тревожности, то им больше всего помогло прослушивание только музыки (величина эффекта - 0,72).

Авторы исследования заключают, что звуковая (музыкальная) терапия может быть эффективной при снижении тревожности, возникающей в определённых ситуациях.

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