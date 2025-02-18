Интервальная ходьба оказалась лучшей для развития выносливости и сжигания жира

Тайлер Рид, бакалавр наук, сертифицированный физиотерапевт, рассказал о тренировке, которая поможет вам сжечь больше жира и улучшить выносливость. Она состоит из интервалов, которые чередуются. Для достижения оптимальных результатов выполняйте эту тренировку 3−5 раз в неделю.

Разминка (5 минут). Прогулка в комфортном темпе (4−5,6 км/ч).

Интервал 1 (3 минуты). Ходьба в быстром темпе (6,1−6,8 км/ч).

Интервал 2 (2 минуты). Ходьба под уклоном (5−7% на беговой дорожке или на холме).

Интервал 3 (3 минуты). Снизьте темп до умеренного (4,8−5,6 км/ч).

Интервал 4 (2 минуты). Снова быстрая ходьба, немного увеличивая скорость (6,4−7,2 км/ч).