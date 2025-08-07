Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 августа 2025, 15:45
1 мин.

Йога оказалась лучшим видом упражнений для улучшения сна

Добавьте её в свой распорядок
В ходе нового исследования учёные проанализировали 30 работ и определили, какие виды активности сильнее всего влияют на качество сна. Среди них первое место заняла йога.
Йога оказалась лучшим видом упражнений для улучшения сна
© Utah State University Extension

Учёные из Харбинского университета спорта (Китай) выяснили в ходе нового исследования, как влияют на сон различные виды упражнений. Результаты их работы опубликованы в журнале Sleep and Biological Rhythms. Было обнаружено, что менее 30 минут йоги два раза в неделю могут стать лучшей тренировкой для качественного сна. Но, по словам экспертов, ещё нужно провести дополнительные эксперименты для подтверждения результатов этого исследования.

Йога оказалась лучшим видом упражнений для улучшения сна
© MoMo Productions/Getty Images

Полезнее всего для сна, как выяснили учёные, была йога. За ней шли ходьба, силовые тренировки и аэробные упражнения.

По словам исследователей, йога улучшает сон, так как связанные с ней контролируемые дыхательные упражнения активируют парасимпатическую нервную систему. Это снижает частоту сердечных сокращений и способствует расслаблению.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.