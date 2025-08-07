Йога оказалась лучшим видом упражнений для улучшения сна

Полезнее всего для сна, как выяснили учёные, была йога. За ней шли ходьба, силовые тренировки и аэробные упражнения.

По словам исследователей, йога улучшает сон, так как связанные с ней контролируемые дыхательные упражнения активируют парасимпатическую нервную систему. Это снижает частоту сердечных сокращений и способствует расслаблению.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.