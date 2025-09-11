Йога поможет вам снизить кровяное давление

Йога поможет вам снизить кровяное давлениеИ есть несколько способов, как это происходит
Сильнее всего влияет на кровяное давление включение в физическую практику йоги дыхательных упражнений и медитации. Они способствуют снижению давления за счёт следующих факторов.
Снижение уровня стресса. Йога регулирует работу симпатической нервной системы, то есть реакцию «бей или беги». Организм, который находится в состоянии хронического стресса, склонен к повышению давления.
Улучшение здоровья сердца. Обнаружено, что регулярные занятия йогой поддерживают работу сердца, кровообращение, снижают холестерин, улучшают массу тела, снижают давление.
Развитие осознанности. Осознанность поможет вам распознать, когда ваше тело находится в стрессе, и управлять этим состоянием.
Более качественный сон. Плохой сон связывают с высоким кровяным давлением. Йога поможет быстрее засыпать и дольше спать.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.