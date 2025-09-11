Йога поможет вам снизить кровяное давление

Сильнее всего влияет на кровяное давление включение в физическую практику йоги дыхательных упражнений и медитации. Они способствуют снижению давления за счёт следующих факторов.

Снижение уровня стресса. Йога регулирует работу симпатической нервной системы, то есть реакцию «бей или беги». Организм, который находится в состоянии хронического стресса, склонен к повышению давления.

Улучшение здоровья сердца. Обнаружено, что регулярные занятия йогой поддерживают работу сердца, кровообращение, снижают холестерин, улучшают массу тела, снижают давление.