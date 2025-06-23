Йога, тайцзи, экзергеймы: названы самые полезные для мозга упражнения

В рамках нового исследования эксперты проанализировали результаты 133 обзоров, в которых приняли участие более 258 000 человек. По словам ведущего автора исследования Бена Сингха, доктора философии, постдокторанта в области популяционного и цифрового здравоохранения в Университете Южной Австралии, учёные выяснили, что физические упражнения улучшают общие когнитивные способности, память и исполнительные функции у людей всех возрастов. Особенно заметны преимущества были у детей, подростков и людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.