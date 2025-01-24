Йогурт, фасоль и другие ультраобработанные продукты, которые можно есть без опасений

Цельнозерновой хлеб. Согласно Американскому обществу питания, цельная пшеница сохраняет намного больше пищевой ценности во время помола и выпечки, чем очищенная мука и хлеб. В цельнозерновом хлебе есть клетчатка, витамины группы В и необходимые питательные вещества, которые помогают пищеварению и снижают риск возникновения болезней сердца. Чтобы выбрать наименее обработанный хлеб, ищите у них в составе пшеницу, овёс или ячмень в качестве первого ингредиента. Также минимально обработанный хлеб будет иметь короткий список ингредиентов узнаваемых добавок, таких как масло, сахар или соль.

Переработанное мясо травяного откорма. Это более здоровый выбор по сравнению с мясом животных, выкормленных зерном. В исследованиях 2022 года отмечается, что говядина, выращенная на пастбищах, содержит гораздо больше полезных для сердца омега-3 жирных кислот и альфа-линолевой кислоты, чем говядина, которую выращивали на зерновых.

Хумус. Если он на основе нута, то в нём всего несколько ингредиентов. Также хумус даёт клетчатку и немного белка. Ищите варианты, приготовленные с оливковым или высокоолеиновым подсолнечным или другим маслом.