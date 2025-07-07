Йогурт и другие лучшие высокобелковые продукты для здоровья кишечника

Йогурт и другие лучшие высокобелковые продукты для здоровья кишечникаДобавьте их в свой рацион питания
Йогурт. При регулярном употреблении он помогает поддерживать бактериальный баланс в кишечнике за счёт увеличения количества бактерий Lactobacillus.
Ферментированный сыр. Швейцарский сыр, чеддер, пармезан - хорошие источники белка, а в выдержанных сырах могут быть и пробиотики.
Рыба. Лосось, тунец, скумбрия, сардины богаты омега-3. Кроме того, в лососе есть витамин D, который может влиять на тип бактерий в кишечнике, защищать слизистую кишечника от воспаления и травм.
Птица. Курица и индейка - отличные источники постных белков. В них содержатся также аминокислоты, поддерживающие здоровый микробиом кишечника.
Фасоль. Она является хорошим источником клетчатки. Это питательное вещество способствует регулярному пищеварению, повышает содержание полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте. Из одной чашки консервированной чёрной фасоли вы получите около 17 г клетчатки и 15 г белка.
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