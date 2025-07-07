Йогурт и другие лучшие высокобелковые продукты для здоровья кишечника

Птица. Курица и индейка - отличные источники постных белков. В них содержатся также аминокислоты, поддерживающие здоровый микробиом кишечника.

Фасоль. Она является хорошим источником клетчатки. Это питательное вещество способствует регулярному пищеварению, повышает содержание полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте. Из одной чашки консервированной чёрной фасоли вы получите около 17 г клетчатки и 15 г белка.

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