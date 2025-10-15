Йогурт и другие продукты для завтрака, которые помогут при воспалении

Йогурт. Он содержит много пробиотиков, укрепляющих слизистую кишечника и блокирующих попадание воспалительных соединений в кровь. Выбирайте простые, несладкие варианты йогурта. Аналогичным действием обладает и кефир.

Ягоды. Эти продукты богаты антоцианами, которые помогают снять воспаление, уменьшить окислительный стресс.

Овёс. В овсянке есть бета-глюкан, то есть растворимая клетчатка, помогающая регулировать уровень сахара в крови и снижать уровень холестерина.

Яйца. Они содержат высококачественный белок, а также необходимые питательные вещества. В желтках много лютеина и зеаксантина, фосфолипидов, уменьшающих воспаление.

Листовая зелень. Шпинат, кудрявая капуста содержат витамины А, С, К, которые защищают клетки от окислительного повреждения.