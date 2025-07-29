Йогурт назвали лучшим молочным продуктом для поддержания уровня сахара в крови

Содержит полезные для кишечника пробиотики. Исследования показывают, что здоровый микробиом кишечника может улучшить регуляцию уровня сахара в крови. Была обнаружена связь между употреблением ферментированных молочных продуктов и снижением риска возникновения рака молочной железы и колоректального рака, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшением массы тела, здоровья костей, кишечника.

Богат белком. Из одной порции простого греческого йогурта вы можете получить от 15 до 20 г белка. Йогурт также помогает предотвратить скачки уровня сахара в крови.