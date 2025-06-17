Йогурт назвали лучшим молочным продуктом для здоровья сердца

Улучшение уровня холестерина. Стейси Вудсон, магистр наук, сертифицированный диетолог, говорит, что одно исследование показало: ежедневное употребление порции йогурта связано с повышением уровня полезного холестерина и снижением уровня триглицеридов. Частично это связано с положительным влиянием этого продукта на микробиом кишечника.

Снижение кровяного давления. Объясняется это тем, что йогурт содержит много калия, кальция, магния. Эти вещества помогают регулировать артериальное давление. Калий помогает организму выводить избыток натрия и расслабляет кровеносные сосуды, а кальций и магний поддерживают здоровые сокращения сердца.