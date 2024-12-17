Йогурты, комбуча и не только: названы «здоровые» продукты, которые вредят кишечнику

Йогурты, комбуча и не только: названы «здоровые» продукты, которые вредят кишечникуОб этом предупредила диетолог
Йогурты с высоким содержанием сахара. Исследования показывают, что избыток сахара может уменьшить разнообразие бактерий в кишечнике и способствовать воспалению. Вместо ароматизированного йогурта выберите простой греческий йогурт и добавьте к нему фрукты. Другой вариант — смешивание 50% ароматизированного йогурта с 50% простого.
Искусственно подслащённые диетические напитки. В некоторых научных работах отмечается, что искусственные подсластители аспартам и сукралоза могут негативно влиять на микробиоту кишечника. Подумайте о замене диетических газированных напитков на газированную воду с добавлением фруктового сока.
Комбуча с высоким содержанием сахара. Некоторые бренды добавляют в такой чай слишком много сахара.
Пастеризованные ферментированные продукты. Пастеризация убивает в этих продуктах живые бактерии, которые делают их полезными для здоровья.
Безглютеновые упакованные продукты. Многие подобные продукты содержат рафинированные крахмалы и эмульгаторы. Исследования, проведённые в пробирках, показали, что эмульгаторы в обработанных пищевых продуктах могут повредить слизистую оболочку кишечника и вызвать воспаление. Также в большинстве безглютеновых продуктов мало клетчатки.
Протеиновые батончики. Часто они содержат большое количество искусственных ароматизаторов, подсластителей, сахарных спиртов и камедий, которые могут нарушить пищеварение. Для увеличения потребления белка включите в свой рацион больше яиц, йогурта, творога, эдамаме, жареного нута, тофу, фасоли, богатых белком зерновых (например, киноа и фарро).
Растительные альтернативы молоку. Некоторые из них содержат каррагинан или другие эмульгаторы. Исследования демонстрируют, что они вызывают раздражение и воспаление кишечника.
Переработанное растительное «мясо". Многие варианты такого мяса подвергаются интенсивной обработке и содержат консерванты, наполнители и натрий. Всё это может навредить кишечным бактериям.
Ароматизированные пакетики овсянки быстрого приготовления. Большинство таких пакетиков перегружены добавленным сахаром и искусственными веществами, плохо влияющими на кишечник.
Фруктовый сок с добавлением сахара. Он может содержать много добавленного сахара или фруктозы. Наш организм с трудом усваивает фруктозу при её избытке. Это приводит к газам, вздутию живота, диарее, особенно у людей с синдромом раздражённого кишечника (СРК).
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