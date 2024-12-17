Йогурты, комбуча и не только: названы «здоровые» продукты, которые вредят кишечнику

Йогурты с высоким содержанием сахара. Исследования показывают, что избыток сахара может уменьшить разнообразие бактерий в кишечнике и способствовать воспалению. Вместо ароматизированного йогурта выберите простой греческий йогурт и добавьте к нему фрукты. Другой вариант — смешивание 50% ароматизированного йогурта с 50% простого.

Искусственно подслащённые диетические напитки. В некоторых научных работах отмечается, что искусственные подсластители аспартам и сукралоза могут негативно влиять на микробиоту кишечника. Подумайте о замене диетических газированных напитков на газированную воду с добавлением фруктового сока.

Комбуча с высоким содержанием сахара. Некоторые бренды добавляют в такой чай слишком много сахара.

Пастеризованные ферментированные продукты. Пастеризация убивает в этих продуктах живые бактерии, которые делают их полезными для здоровья.

Безглютеновые упакованные продукты. Многие подобные продукты содержат рафинированные крахмалы и эмульгаторы. Исследования, проведённые в пробирках, показали, что эмульгаторы в обработанных пищевых продуктах могут повредить слизистую оболочку кишечника и вызвать воспаление. Также в большинстве безглютеновых продуктов мало клетчатки.