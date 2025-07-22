Ишемическая болезнь сердца и не только: к чему приводит высокий уровень холестерина в крови

Ишемическая болезнь сердца. Она может не иметь никаких симптомов, пока не случится сердечный приступ. Характерный признак инфаркта миокарда - это стенокардия, при которой возникает сжимающая, сильная, напряжённая или жгучая боль. Обычно она ощущается в груди, но может также чувствоваться в руке, шее, верхней части спины или челюсти либо отдавать в них.

Ишемический инсульт. Его основная причина - это атеросклероз. Признаки ишемического инсульта могут включать одностороннее опущение или онемение лица, слабость либо онемение в одной конечности или стороне тела, невнятную речь, путаницу в сознании, изменение зрения в одном или обоих глазах, головокружение либо потерю равновесия.

Заболевание периферических артерий. Основной его симптом - перемежающаяся хромота. Среди других признаков выделяют слабость, онемение, покалывание или изменения кожи, медленно заживающие раны либо язвы, истончение волос на поражённой конечности.

Стеноз почечной артерии. У большинства людей с этим заболеванием симптомы отсутствуют, пока оно не переходит на тяжёлую стадию и не развиваются один или сразу два из этих симптомов: высокое кровяное давление и ухудшение работы почек.