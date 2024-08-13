Искусственно подслащённые напитки повысили риск возникновения инсульта

Большое количество исследований подтверждают, что употребление искусственно подслащённых напитков вредит здоровью. Если их пить регулярно, то это повысит вероятность возникновения инсульта и деменции.

В ходе одного исследования специалисты обнаружили связь между употреблением искусственно подслащённых напитков и проявлением инсульта.