Искусственно подслащённые напитки повысили риск возникновения инсульта

Искусственно подслащённые напитки повысили риск возникновения инсультаПоэтому их лучше избегать
Большое количество исследований подтверждают, что употребление искусственно подслащённых напитков вредит здоровью. Если их пить регулярно, то это повысит вероятность возникновения инсульта и деменции.
В ходе одного исследования специалисты обнаружили связь между употреблением искусственно подслащённых напитков и проявлением инсульта.
Те участники исследования, которые выпивали как минимум одну порцию таких напитков в день, имели в три раза выше риск возникновения инсульта по сравнению с теми, кто не делал этого. При этом более ранние научные работы обнаружили значительную связь между количеством употребляемого сахара и повышением вероятности инсульта и развития других заболеваний мозга.
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