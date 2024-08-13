Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 августа 2024, 16:30
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Искусственно подслащённые напитки повысили риск возникновения инсульта

Поэтому их лучше избегать
Чаще всего инсульт можно предотвратить. В этом поможет отказ от определённых напитков.
Искусственно подслащённые напитки повысили риск возникновения инсульта
© d3sign / Getty Images

Большое количество исследований подтверждают, что употребление искусственно подслащённых напитков вредит здоровью. Если их пить регулярно, то это повысит вероятность возникновения инсульта и деменции.

В ходе одного исследования специалисты обнаружили связь между употреблением искусственно подслащённых напитков и проявлением инсульта.

Искусственно подслащённые напитки повысили риск возникновения инсульта
© Depositphotos.com / stockasso

Те участники исследования, которые выпивали как минимум одну порцию таких напитков в день, имели в три раза выше риск возникновения инсульта по сравнению с теми, кто не делал этого. При этом более ранние научные работы обнаружили значительную связь между количеством употребляемого сахара и повышением вероятности инсульта и развития других заболеваний мозга.

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