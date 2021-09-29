Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по результатам ЭКГ

Нейросеть обучали по открытой базе кардиограмм PhysioNet Computing in Cardiology Challenge (CinC Challenge). Сначала она изучила результаты 976 процедур, затем - 5754.

Ульяна Ляхова, аспирантка и научный сотрудник кафедры математического моделирования СКФУ, отметила: "Наш подход не требует каких-то специализированных технических средств. Предложенное нами решение может быть реализовано в виде специальной программы, которая на входе будет получать сигнал кардиограммы, а на выходе выдавать свой вердикт, нуждается ли человек в лечении или профилактике сердечно-сосудистых заболеваний".

В будущем исследователи собираются применять данный подход для анализа сигналов и другого рода: например, мозговых сигналов по электроэнцефалограмме. Кроме того, подобные исследования могут помочь в разработке технологии, которая позволит управлять компьютером с помощью мыслей.