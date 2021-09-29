Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по результатам ЭКГ

Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по результатам ЭКГСпециальную программу создали российские учёные
Несмотря на то что на сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти во многих странах, всё ещё нет достаточно точного способа их прогнозирования. Сейчас существует ЭКГ, но этот метод позволяет верно поставить диагноз лишь в 65-70 процентов случаев. Для того чтобы можно было как можно точнее определить мерцательную аритмию (фибрилляцию предсердий), увеличивающую риск ишемического инсульта, учёные СКФУ разработали особую систему. Благодаря уменьшению искажений сигнала электрокардиограммы точность расшифровки результатов повысилась до 87,5 процента.
Нейросеть обучали по открытой базе кардиограмм PhysioNet Computing in Cardiology Challenge (CinC Challenge). Сначала она изучила результаты 976 процедур, затем - 5754.
Ульяна Ляхова, аспирантка и научный сотрудник кафедры математического моделирования СКФУ, отметила: "Наш подход не требует каких-то специализированных технических средств. Предложенное нами решение может быть реализовано в виде специальной программы, которая на входе будет получать сигнал кардиограммы, а на выходе выдавать свой вердикт, нуждается ли человек в лечении или профилактике сердечно-сосудистых заболеваний".
В будущем исследователи собираются применять данный подход для анализа сигналов и другого рода: например, мозговых сигналов по электроэнцефалограмме. Кроме того, подобные исследования могут помочь в разработке технологии, которая позволит управлять компьютером с помощью мыслей.