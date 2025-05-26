Использование красной посуды и другие способы похудеть без диет и спорта

Убирать вредные продукты с глаз. Чем реже они будут вам попадаться на глаза, тем проще вам будет устоять перед соблазном съесть кусочек. На видных местах заместо этого поместите вазы со свежими фруктами, орехи, полезные злаковые батончики.

Выбирать маленькие тарелки. Если вам хочется чего-то вредного, то положите её в маленькую посуду. Так вы съедите меньше.

Покупать красную посуду. Научные исследования показывают, что из посуды такого цвета мы съедаем меньше пищи.

Приучить себя медленнее жевать. Согласно науке, ускоренное потребление пищи значительно повышает вероятность набора лишнего веса.