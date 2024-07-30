Исследователи объяснили, как вирусы могут жить во льду сотни лет

Учёные обнаружили множество вирусов, в том числе пандоравирусы. Они были найдены в замороженном виде в 30 000-летней вечной мерзлоте в Сибири. Экспертам удалось оживить один замороженный пандоравирус, и он, к счастью, способен заразить лишь амёбу.

Обнаружены были и другие опасные вирусы. В том числе штамм гриппа, вызвавший пандемию 1918 года, и родственник вируса оспы.