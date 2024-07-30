Исследователи объяснили, как вирусы могут жить во льду сотни лет

Исследователи объяснили, как вирусы могут жить во льду сотни летВот что сейчас об этом известно
Учёные обнаружили множество вирусов, в том числе пандоравирусы. Они были найдены в замороженном виде в 30 000-летней вечной мерзлоте в Сибири. Экспертам удалось оживить один замороженный пандоравирус, и он, к счастью, способен заразить лишь амёбу.
Обнаружены были и другие опасные вирусы. В том числе штамм гриппа, вызвавший пандемию 1918 года, и родственник вируса оспы.
К счастью, большинство вирусов не выживают долго вне организма хозяина. Поэтому в вечной мерзлоте вряд ли удастся найти заразный для человека вирус.
Некоторые живые бактерии были обнаружены в вечной мерзлоте, возраст которой превышает миллион лет. Возможно, некоторые из них всё ещё способны вызвать разные заболевания.
В 2016 году в Сибири произошла вспышка сибирской язвы. В результате этого погиб один человек и множество животных. Считается, что привело к этой вспышке таяние вечной мерзлоты.