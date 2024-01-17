Исследователи объяснили, насколько вредны ультраобработанные продукты для здоровья людей

Вот что на сегодня известно об этом

Появляется всё больше данных об опасности для здоровья человека ультраобработанной пищи. В таких продуктах обычно много насыщенных жиров, соли, калорий, сахара и при этом слишком мало клетчатки, цельнозерновых культур. Известно, что это всё способствует увеличению риска возникновения гипертонии, ожирения, болезней сердца, диабета 2 типа.