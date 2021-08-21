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Исследователи подтвердили эффективность вакцинации для защиты от штамма "Дельта"

Речь идёт о разработках Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca
Издание Nature рассказало о результатах анализа ситуации с вакцинами в Великобритании.
Исследователи подтвердили эффективность вакцинации для защиты от штамма "Дельта"

Как показывает анализ, проведённый учёными Оксфордского университета и Управления национальной статистики Великобритании, оба типа вакцины - как Pfizer-BioNTech, так и Oxford-AstraZeneca, защищают от штамма "Дельта". Однако через некоторое время их эффективность снизилась: Pfizer-BioNTech - до 90, 85, 78 процентов через 30, 60, 90 дней, Oxford-AstraZeneca - до 61 процента через три месяца. Руководитель этого исследования при этом утверждает, что несмотря на снижение степени защиты, вакцины всё равно очень эффективны.

Исследователи подтвердили эффективность вакцинации для защиты от штамма "Дельта"

Также исследование свидетельствует о том, что те, кто полностью вакцинировался, при заражении "Дельтой" переносят высокие пиковые уровни вируса. Наилучшую же защиту от заражения новым вариантом инфекции имеют привившиеся двойной дозой вакцины и переболевшие ковидом пациенты.

Итоги анализа всех данных наводят учёных на размышления об эффективности применения доз разных вакцин вместо одной и той же. Иммунолог Георг Беренс, считает, что такое смешивание может сделать вакцины более действенными.