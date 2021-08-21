Исследователи подтвердили эффективность вакцинации для защиты от штамма "Дельта"

Также исследование свидетельствует о том, что те, кто полностью вакцинировался, при заражении "Дельтой" переносят высокие пиковые уровни вируса. Наилучшую же защиту от заражения новым вариантом инфекции имеют привившиеся двойной дозой вакцины и переболевшие ковидом пациенты.

Итоги анализа всех данных наводят учёных на размышления об эффективности применения доз разных вакцин вместо одной и той же. Иммунолог Георг Беренс, считает, что такое смешивание может сделать вакцины более действенными.