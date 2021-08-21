Исследователи подтвердили эффективность вакцинации для защиты от штамма "Дельта"Речь идёт о разработках Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca
Как показывает анализ, проведённый учёными Оксфордского университета и Управления национальной статистики Великобритании, оба типа вакцины - как Pfizer-BioNTech, так и Oxford-AstraZeneca, защищают от штамма "Дельта". Однако через некоторое время их эффективность снизилась: Pfizer-BioNTech - до 90, 85, 78 процентов через 30, 60, 90 дней, Oxford-AstraZeneca - до 61 процента через три месяца. Руководитель этого исследования при этом утверждает, что несмотря на снижение степени защиты, вакцины всё равно очень эффективны.
Также исследование свидетельствует о том, что те, кто полностью вакцинировался, при заражении "Дельтой" переносят высокие пиковые уровни вируса. Наилучшую же защиту от заражения новым вариантом инфекции имеют привившиеся двойной дозой вакцины и переболевшие ковидом пациенты.
Итоги анализа всех данных наводят учёных на размышления об эффективности применения доз разных вакцин вместо одной и той же. Иммунолог Георг Беренс, считает, что такое смешивание может сделать вакцины более действенными.