Источник клетчатки и другие преимущества арбузных корок для здоровья

Хороший источник клетчатки

Клетчатка поддерживает регулярный стул, снижает вероятность развития рака толстой кишки и болезней сердца. При этом в кожуре арбуза содержится очень много клетчатки. Об этом сказала Джули Стефански, магистр педагогических наук, зарегистрированный диетолог, лицензированный диетолог из Балтимора, представитель Академии питания и диетологии.

Содержат много цитруллина

Эта аминокислота помогает улучшить кровоток и повысить эффективность тренировок. Одна чашка арбуза содержит около 250–300 мг цитруллина. Добавление арбузных корок в смузи поможет вам получить это вещество.