Из-за чего, с точки зрения науки, у людей возникают галлюцинации

На сегодняшний день учёные уже знают, какие области мозга у человека активируются, когда у него возникают галлюцинации.

Галлюцинации могут указывать на серьёзные проблемы с психическим здоровьем. К примеру, один из критериев диагностирования шизофрении - это как раз галлюцинации. Кроме того, они могут возникать при депрессии, биполярном расстройстве, посттравматическом стрессовом расстройстве.

Известно также, что галлюцинации могут быть связаны с другими заболеваниями. Это лихорадка, болезнь или повреждение головного мозга/зрительных нервов. Известно, что 75% людей с болезнью Паркинсона сталкиваются со зрительными, слуховыми и тактильными галлюцинациями. Также с галлюцинациями связаны мигрень, эпилепсия, употребление психоактивных веществ.

Испытывать галлюцинации люди могут из-за сильного горя или стресса, при лишении сна, при помещении в звукоизолированную комнату.

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