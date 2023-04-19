Из-за чего вы начали хуже спать ночью: четыре фактора

В ходе анализа всех полученных данных выяснилось, что в группе из 62 участников более высокие уровни загрязнения воздуха (частицы PM 2,5), шум, углекислый газ, высокая температура в спальне были связаны со снижением эффективности сна.

Кроме того, хороший ночной сон стало тяжелее получить из-за изменений климата, растущей урбанизации. Известно, что из-за сна недостаточной продолжительности или из-за некачественного сна у людей выше риск развития хронических болезней. В том числе сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, деменции, депрессии.

Высокий уровень шума был связан со снижением эффективности сна на 4,7% по сравнению с низким уровнем шума, высокий уровень углекислого газа - со снижением на 4%, высокая температура - со снижением на 3,4%, высокий уровень загрязнения воздуха - со снижением на 3,2%.

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