Из-за этих четырёх продуктов в основном происходят инсульты

Жировые бляшки образуются также при повышенном кровяном давлении. А оно связано с высоким потреблением соли (например, из бекона или чипсов).

Наконец, у вас больше шансов столкнуться с инсультом, если вы потребляете много сахара. К примеру, из газировки. Отчасти объясняется это тем, что большое количество сахара связано с увеличением веса и развитием диабета 2 типа, которые приводят к повреждению и воспалению артерий.

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