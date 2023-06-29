Из-за этих четырёх продуктов в основном происходят инсульты

Из-за этих четырёх продуктов в основном происходят инсультыОб этом предупредил врач
Инсульт - это опасное для здоровья и жизни состояние. Одним из факторов, повышающих риск его возникновения, считается диета.
Доктор Джонатан Зейлингер из Babylon назвал четыре продукта, которые лучше всего избегать, если вы подвержены риску инсульта.
Среди них - обработанное мясо, масло, печенье, жареная пища. Всё потому, что в такой еде много насыщенных жиров и трансжиров, которые вызывают накопление жировых бляшек в артериях.
Жировые бляшки образуются также при повышенном кровяном давлении. А оно связано с высоким потреблением соли (например, из бекона или чипсов).
Наконец, у вас больше шансов столкнуться с инсультом, если вы потребляете много сахара. К примеру, из газировки. Отчасти объясняется это тем, что большое количество сахара связано с увеличением веса и развитием диабета 2 типа, которые приводят к повреждению и воспалению артерий.
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