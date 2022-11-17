Из-за этих девяти факторов у вас, скорее всего, появятся тромбы

Из-за этих девяти факторов у вас, скорее всего, появятся тромбыИ эти факторы связаны с образом жизни
По словам диетолога Ноны Озерянской, определённые факторы могут повысить вероятность возникновения тромбов в организме человека. Проверьте, нет ли среди этих факторов таких, которые связаны с вами.
Тромбы представляют собой небольшие сгустки крови, превратившейся в желеобразное вещество. При порезе такие сгустки крови помогают не допустить обильного кровотечения, но если тромбы сами по себе не рассасываются, то это тоже плохо. Это может привести к проблемам со здоровьем.
Консультант-диетолог из больницы Бененден Нона Озерянская говорит, что существует ряд факторов, которые увеличивают шансы на образование тромбов в организме.
Среди этих факторов - пожилой возраст, тромбоз в семейном анамнезе, слишком большой вес либо ожирение с центральным распределением жира, наличие хронических болезней (болезни сердца, диабет), рецидивирующий либо недавно обнаруженный рак, беременность либо состояние после беременности, приём гормональных противозачаточных или заместительная гормональная терапия, недавно перенесённая операция или наличие раны, травмы, неспособность к передвижению либо необходимость находиться в одном положении долгое время.
Чтобы снизить вероятность появления в организме нежелательных тромбов, нужно вести здоровый образ жизни и правильно питаться.
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