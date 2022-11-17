Из-за этих девяти факторов у вас, скорее всего, появятся тромбы

Тромбы представляют собой небольшие сгустки крови, превратившейся в желеобразное вещество. При порезе такие сгустки крови помогают не допустить обильного кровотечения, но если тромбы сами по себе не рассасываются, то это тоже плохо. Это может привести к проблемам со здоровьем.

Консультант-диетолог из больницы Бененден Нона Озерянская говорит, что существует ряд факторов, которые увеличивают шансы на образование тромбов в организме.