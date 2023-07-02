Из-за этих девяти продуктов у вас будут проблемы с пищеварением

Все эти продукты могут в итоге привести к проблемам с пищеварением.

Жареная еда. В ней много жира, а также она может вызвать диарею, боли в животе. Доказано это было исследованием, опубликованным в 2021 году в Preventative Nutrition and Food Science.

Продукты без сахара на основе сахарных спиртов (добавленного сахара). Это может быть жевательная резинка, конфеты и т.п. У некоторых людей из-за них возникает расстройство желудка и газообразование. В списке ингредиентов продукта обращайте внимание на такие подсластители, как сорбит, маннит, ксилит, эритрит и малитит.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Этот подсластитель используется для приготовления выпечки и конфет. У некоторых он может вызвать диарею, газообразование, вздутие живота, судороги.

Цитрусовые. Некоторые люди после употребления апельсинов, грейпфрутов, лимона, лайма могут страдать от изжоги. Объясняется это тем, что подобные фрукты расслабляют пищеводный сфинктер (или клапан), и это может привести к попаданию кислоты в пищевод.