Из-за этих девяти продуктов у вас будут проблемы с пищеварением

Из-за этих девяти продуктов у вас будут проблемы с пищеварениемПостарайтесь их избегать
Многие сталкиваются с газами в животе, кислотным рефлюксом, расстройством желудка, вздутием живота и другими проблемами с пищеварением. И спровоцировать всё это может определённая пища.
Все эти продукты могут в итоге привести к проблемам с пищеварением.
Жареная еда. В ней много жира, а также она может вызвать диарею, боли в животе. Доказано это было исследованием, опубликованным в 2021 году в Preventative Nutrition and Food Science.
Продукты без сахара на основе сахарных спиртов (добавленного сахара). Это может быть жевательная резинка, конфеты и т.п. У некоторых людей из-за них возникает расстройство желудка и газообразование. В списке ингредиентов продукта обращайте внимание на такие подсластители, как сорбит, маннит, ксилит, эритрит и малитит.
Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Этот подсластитель используется для приготовления выпечки и конфет. У некоторых он может вызвать диарею, газообразование, вздутие живота, судороги.
Цитрусовые. Некоторые люди после употребления апельсинов, грейпфрутов, лимона, лайма могут страдать от изжоги. Объясняется это тем, что подобные фрукты расслабляют пищеводный сфинктер (или клапан), и это может привести к попаданию кислоты в пищевод.
Перечная мята. У некоторых она вызывает расстройство желудка, изжогу. Вместо мяты выбирайте другие виды трав.
Бобы. Они содержат олигосахариды. Это неперевариваемые ферментируемые волокна, способные привести к газообразованию, дискомфорту в животе, вздутию.
Крестоцветные овощи. Включают они брокколи, листовую капусту, обычную капусту. В их состав входят при этом те же сахара, что и в состав бобов. Поэтому будьте готовы к ощущению дискомфорта в животе, вздутию, газообразованию.
Острая пища. Если у вас повышенная чувствительность к острой пище, то вы можете столкнуться после её употребления с кислотным рефлюксом, изжогой.
Шоколад. Из-за него может возникнуть изжога, расстройство желудка.
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