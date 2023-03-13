Из-за этих девяти продуктов вы легко наберёте вес

Из-за этих девяти продуктов вы легко наберёте весСледите за своим питанием
Если в вашей жизни много стресса, то вам нужно избегать определённых продуктов. Иначе ситуация только ухудшится и вы наберёте лишний вес.
Фото: Food Network
Оказывается, определённые продукты могут лишь усугубить стресс. Дело в том, что они способны привести к перееданию из-за повышения уровня кортизола и инсулина. Вот какой пищи вам нужно стараться избегать.
Круассаны и кексы. В подобных продуктах много жиров, сахара и рафинированных углеводов. Все эти вещества могут привести к повышению уровня гормона стресса кортизола. Помимо этого, данные продукты провоцируют выброс инсулина, из-за чего человеку хочется есть ещё больше сладкого.
Кофе. Научные исследования показывают, что больше всего кортизола в организме вырабатывается между 6 и 10 часами утра. Кофеин же способствует тому, что кортизола производится ещё больше, из-за чего вы можете чувствовать себя тревожным. Это также может привести к тяге к углеводам.
Спагетти. Макароны и хлеб могут вызвать увеличение уровня кортизола (гормона стресса) в организме. Этот гормон может оказывать влияние на аппетит и чувство голода.
Ультраобработанные закуски. К ним относятся крендельки, печенье, картофельные чипсы и т.п. Если вы съедите их слишком много, то можете начать испытывать чувство стыда и вины, что ещё больше повысит уровень стресса.
Газировка. После них вы можете чувствовать себя сначала энергичным, а затем - усталым и раздражительным. А это основные признаки стресса. Из-за высокого уровня кортизола в области живота может начать накапливаться жир, а ещё это приводит к тяге к сладким и обработанным продуктам.
Eat This, Not That
Алкоголь. Учёные отмечают, что в ответ на алкоголь в организме может повыситься уровень кортизола. А ещё из-за алкогольных напитков нарушается сон, а по утрам чаще хочется съесть продукты с большим количеством жиров и углеводов.
Вафли. Белый хлеб, вафли перевариваются быстро, поэтому уровень сахара в крови сначала резко повышается, а потом так же стремительно падает. Это может способствовать появлению вялости, беспокойства и раздражительности. Кроме того, такие продукты не содержат достаточного количества питательных веществ и способны привести к стрессу.
Жареная еда. В таких продуктах, как правило, содержатся трансжиры, которые усиливают воспаление в организме. В результате повышается и уровень гормона стресса кортизола.
Пицца. Фастфуд вроде пиццы и гамбургеров, в которых много соли, приводит к увеличению количества гормонов стресса. То же самое можно сказать о молочных продуктах с высоким содержанием жира.
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