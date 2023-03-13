Из-за этих девяти продуктов вы легко наберёте вес

Оказывается, определённые продукты могут лишь усугубить стресс. Дело в том, что они способны привести к перееданию из-за повышения уровня кортизола и инсулина. Вот какой пищи вам нужно стараться избегать.

Круассаны и кексы. В подобных продуктах много жиров, сахара и рафинированных углеводов. Все эти вещества могут привести к повышению уровня гормона стресса кортизола. Помимо этого, данные продукты провоцируют выброс инсулина, из-за чего человеку хочется есть ещё больше сладкого.

Кофе. Научные исследования показывают, что больше всего кортизола в организме вырабатывается между 6 и 10 часами утра. Кофеин же способствует тому, что кортизола производится ещё больше, из-за чего вы можете чувствовать себя тревожным. Это также может привести к тяге к углеводам.

Спагетти. Макароны и хлеб могут вызвать увеличение уровня кортизола (гормона стресса) в организме. Этот гормон может оказывать влияние на аппетит и чувство голода.

Ультраобработанные закуски. К ним относятся крендельки, печенье, картофельные чипсы и т.п. Если вы съедите их слишком много, то можете начать испытывать чувство стыда и вины, что ещё больше повысит уровень стресса.