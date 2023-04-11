Из-за этих ошибок при замораживании пищи вы навредите здоровью

Если вы будете неправильно замораживать пищу, то можете навредить своему здоровью. Вот о чём вам нужно знать.

Прежде всего, большинство продуктов при заморозке можно хранить до одного года. Но есть и такая пища, которую даже в замороженном виде нужно держать максимум несколько недель.

Также замораживать можно не всё. Нельзя класть в морозилку яйца, сливки, майонез, пудинги, салаты с мясом, рыбой либо яйцом, газированные напитки. Плохо переносят процесс заморозки продукты, в составе которых много воды: огурцы, виноград, помидоры и пр.

А ещё нельзя замораживать еду, которая была разморожена и хранилась при комнатной температуре. Не рекомендуется хранить в морозилке и жареную пищу.