Из-за этих продуктов у вас возникнут тромбы

Научно доказано, что свёртывание крови может происходить из-за воспалительных процессов в организме. Хотя на сегодня воспалительный процесс как таковой не изучен достаточно полно.

Также известно, что из-за неправильного питания возникает метаболическая дисфункция (инсулинорезистентность), а затем развивается ожирение.

Как отмечает доктор Ариуш Мозаффарян, декан Школы диетологии и стратегии питания имени Джеральда и Дороти Фридмана при Университете Тафтса, главные продукты, которых лучше всего избегать, - это те, которые содержат много крахмала, соли и сахара.