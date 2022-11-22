Из-за этих пяти ошибок вы наберёте вес зимой

Снижение физической активности . В дождь или снег заниматься спортом вовсе не хочется. Но это не значит, что от этого нужно отказываться. Вместо пробежки сходите в тренажёрный зал или потренируйтесь самостоятельно дома в течение получаса. Из-за отсутствия физической активности в организме может накапливаться жир.

Увеличение потребления калорий. Всё дело в том, что зимой и осенью в мозге вырабатывается гораздо меньше серотонина, который отвечает за хорошее настроение. Повысить уровень этого гормона может сахар, поэтому нам так хочется в этот период сладкого. Но при увеличении потребления сахара вес всё равно повысится.