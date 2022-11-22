Из-за этих пяти ошибок вы наберёте вес зимой

Из-за этих пяти ошибок вы наберёте вес зимойИзбегайте их
Осенне-зимний период опасен не только болезнями. В это время многие начинают активно набирать лишние килограммы. И способствовать этому могут пять факторов.
Многие из нас считают, что зимой потребность организма в калориях увеличивается, а жир защищает от холода. Но это совсем не так. И вот какие факторы влияют на набор лишних килограммов в этот период.
Снижение физической активности. В дождь или снег заниматься спортом вовсе не хочется. Но это не значит, что от этого нужно отказываться. Вместо пробежки сходите в тренажёрный зал или потренируйтесь самостоятельно дома в течение получаса. Из-за отсутствия физической активности в организме может накапливаться жир.
Увеличение потребления калорий. Всё дело в том, что зимой и осенью в мозге вырабатывается гораздо меньше серотонина, который отвечает за хорошее настроение. Повысить уровень этого гормона может сахар, поэтому нам так хочется в этот период сладкого. Но при увеличении потребления сахара вес всё равно повысится.
Недостаток витамина D. Этот витамин отвечает за выработку лептина, который связан со снижением чувства голода. Если в организме дефицит витамина D, то даже после обильного приёма пищи человек не ощущает себя достаточно сытым.
Уменьшение количества выпитой воды. В холодную погоду человек не так сильно ощущает жажду. А из-за потребления недостаточного количества воды замедляется обмен веществ и повышается вес.
Борьба с болезнями калорийными методами. Чай с мёдом и лимоном, домашние алкогольные настойки - это всё высококалорийные напитки. Поэтому при недостатке физической активности их употребление может легко привести к набору лишних килограммов.
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