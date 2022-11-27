Из-за этих семи привычек вы будете тревожиться сильнее, чем обычно

Да, отказываться от привычек может быть тяжело. Но иногда это - один из самых эффективных способов поправить психическое здоровье.

Пропуск приёмов пищи. Это приводит к такому состоянию, когда уровень сахара в крови снижается. В результате человек может столкнуться с ощущением нервозности, с раздражительностью, слабостью, головокружением.

Отсутствие физических нагрузок. Всё дело в том, что тело создано для движения. При отсутствии занятий спортом проблемы будут возникать как с физическим, так и с психическим здоровьем.