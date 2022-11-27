Из-за этих семи привычек вы будете тревожиться сильнее, чем обычно

Из-за этих семи привычек вы будете тревожиться сильнее, чем обычноПостарайтесь полностью отказаться от них
Чувство тревоги может стать действительно проблемой. Среди тех, кто страдает от беспокойства, распространены некоторые привычки. Всего их семь.
Фото: Phsychology Today
Да, отказываться от привычек может быть тяжело. Но иногда это - один из самых эффективных способов поправить психическое здоровье.
Пропуск приёмов пищи. Это приводит к такому состоянию, когда уровень сахара в крови снижается. В результате человек может столкнуться с ощущением нервозности, с раздражительностью, слабостью, головокружением.
Отсутствие физических нагрузок. Всё дело в том, что тело создано для движения. При отсутствии занятий спортом проблемы будут возникать как с физическим, так и с психическим здоровьем.
Употребление напитков с кофеином. Кофеин непосредственно связан с тревогой. Это может быть не так очевидно, поскольку отрицательные последствия ощущаются лишь через несколько часов после употребления кофеина.
Злоупотребление вредной едой. Проблема в том, что в состав фастфуда входят добавки и различные химические вещества. Эти ингредиенты способны привести к появлению тревоги, ухудшить настроение и социальное поведение. Хуже всего оказываются при этом красители, усилители вкуса, искусственные подсластители.
Недостаток воды. Из-за обезвоживания тело находится в состоянии стресса. А стресс способствует появлению общих признаков тревоги.
Алкогольные напитки. При выведении алкоголя из организма человек может ощущать ещё большую подавленность, усталость, тревожность, чем до его употребления.
Недосып. Это способствует усилению повторяющихся негативных мыслей и сложностям с тем, чтобы отпустить негативные вещи. Все эти симптомы характерны для тревоги.
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