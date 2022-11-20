Из-за этих шести ежедневных вещей вы можете потерять слух

Из-за этих шести ежедневных вещей вы можете потерять слухИ это не только прослушивание музыки в наушниках
Благодаря слуху мы можем полноценно воспринимать мир. Его ухудшение или полная утрата способно сильно сказаться на качестве жизни. Кроме того, существуют определённые привычки, которые могут сильно ослабить слух.
Чтобы не навредить слуху, нужно знать, какие действия приводят к его ухудшению. Например, помнить об этих восьми вещах.
Наушники. Максимальная громкость многих устройств может доходить до 110 дБ. Такой уровень шума может повредить слух даже всего за пять минут. Тем более что при использовании наушников звук идёт прямо в слуховой проход.
Спортивные соревнования. Если вы идёте на них, то возьмите с собой беруши. Всё дело в том, что звук там может достигать 94-110 дБ.
Шум от транспорта. В городе уровень такого шума может находиться на уровне 80-90 дБ, что может плохо сказаться на слухе. Поэтому когда идёте по оживлённой улице, надевайте наушники, но не включайте музыку.
Ограничивайте количество звукового шума. Снижение слуха из-за шума может быть связано с громкостью звуков и длительностью их воздействия.
Лекарственные препараты. Привести к повреждению внутреннего уха могут антибиотики, определённые химиотерапевтические лекарства. Негативно повлиять на слух способны также аспирин, обезболивающие, лекарства от малярии в больших дозах.
Очищение ушей. Вместо ватных палочек нужно использовать для этого специальный набор для чистки ушей.
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