Из-за этих шести ежедневных вещей вы можете потерять слух

Чтобы не навредить слуху, нужно знать, какие действия приводят к его ухудшению. Например, помнить об этих восьми вещах.

Наушники. Максимальная громкость многих устройств может доходить до 110 дБ. Такой уровень шума может повредить слух даже всего за пять минут. Тем более что при использовании наушников звук идёт прямо в слуховой проход.

Спортивные соревнования. Если вы идёте на них, то возьмите с собой беруши. Всё дело в том, что звук там может достигать 94-110 дБ.