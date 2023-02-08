Из-за этих шести вкусных продуктов вы набираете вес

Существуют продукты, которые при употреблении могут вызывать сильную тягу и заставлять вас есть их всё больше и больше. Вот шесть видов такой пищи.

Газировка и картошка фри. Больше всего, как правило, тянет к продуктам, которые содержат много калорий, добавленный сахар, соль, насыщенные жиры. Об этом говорит сертифицированный диетолог Мэри Верц. Среди подобных вариантов пищи и напитков можно выделить газировку и другие подслащённые напитки, мороженое, конфеты, хотдоги, пончики, замороженную пиццу, картофель фри.

Белые макароны, хлеб и другие рафинированные углеводы. Подобные углеводы утоляют голод на короткое время, так как содержат мало клетчатки. Также они могут быть покрыты сахаром.