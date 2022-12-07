Из-за этих трёх факторов у вас может развиться рак полости рта. Один из них - употребление алкоголя

Среди основных симптомов рака полости рта Мишель Викерс из фонда Head and Neck Foundation назвала язвы (которые в течение трёх недель не заживают), белые либо красные пятна во рту, странные шишки либо опухоли во рту или на языке.

Ещё человек может столкнуться с необычными ощущениями. С онемением, покалыванием, болью без причины.