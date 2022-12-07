Из-за этих трёх факторов у вас может развиться рак полости рта. Один из них - употребление алкоголя

Из-за этих трёх факторов у вас может развиться рак полости рта. Один из них - употребление алкоголяБудьте начеку
Рак органов головы и шеи относится к разновидности онкологических заболеваний, которые затрагивают сразу несколько областей тела. Примером такой болезни может послужить рак полости рта. О нём подробнее рассказала Мишель Викерс, генеральный директор фонда Head and Neck Foundation.
Фото: Healthline
Среди основных симптомов рака полости рта Мишель Викерс из фонда Head and Neck Foundation назвала язвы (которые в течение трёх недель не заживают), белые либо красные пятна во рту, странные шишки либо опухоли во рту или на языке.
Ещё человек может столкнуться с необычными ощущениями. С онемением, покалыванием, болью без причины.
Кроме того, на развитие рака полости рта могут влиять несколько факторов. Это привычки образа жизни (курение, употребление алкоголя), из-за которых у человека появляется больше шансов столкнуться с онкологией.
Помимо всего вышеперечисленного, фактором риска считается место проживания человека. Как показало исследование, опубликованное в 2018 году в British Medical Journal, высокий уровень загрязнения воздуха тоже может привести к повышенному риску появления рака полости рта.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.