Из-за этих видов сна у вас может повыситься кровяное давление

Из-за этих видов сна у вас может повыситься кровяное давлениеОб этом предупредили учёные
Новое исследование Института сердца и диабета Бейкера показало, что с более высоким риском возникновения болезней сердца и гипертонии связаны определённые виды сна. Это слишком короткий, слишком долгий сон и дневной сон.
В ходе недавнего исследования учёные изучили данные Британского биобанка. По итогам этого анализа они пришли к выводу, что вне зависимости от других факторов (индекса массы тела, пола, возраста) поведение, нарушающее циркадные ритмы (в том числе посменная работа), плохо влияет на кровяное давление человека.
Наибольшему риску столкнуться с повышенным артериальным давлением подвергаются люди, которые работают в ночную смену и спят менее 5-6 часов. При этом высокое кровяное давление было и у тех, кто работал по смешанному графику. Интересно также, что негативно влияет на циркадные ритмы и слишком долгий сон.
Оптимальная же продолжительность сна для поддержания кровяного давления в норме - 7 часов.
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